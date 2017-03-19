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Евгений Харлачев: Семин выжимает максимум из "Локомотива"
Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев оценил игру железнодорожников против "Спартака" в рамках 20-го тура премьер-лиги.
– И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?
– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя "Спартак" действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит "Локомотив". Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.
– Что не получилось у "Локомотива"?
– Были отрезки, когда "Спартак" владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у "Локомотива" вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.
– Ари и Кверквелия усилили "Локомотив"?
– Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с "Краснодаром" об аренде Ари. В двух матчах за "Локомотив" он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в "Рубине" в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками "Локомотива" на постоянной основе. По матчу со "Спартаком" отметил бы еще несколько человек.
– Кого же?
– Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.
– Вы о ком?
– Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от "Краснодара", бились, пластались… Но для победы над "Спартаком" этого недостаточно.
– Игнатьев в роли правого защитника – сюрприз?
– Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в каких-то эпизодах даже превзошел. За Игнатьева, который не всегда попадает в состав, я очень рад. Будет каждый матч проводить так же – место в основе никому не отдаст.
– У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?
– Все зависит от результата. До медалей "Локомотив" уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы!
– Неужели?
– Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное – не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со "Спартаком" и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на "флажке" заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело.
СЭ
– И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?
– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя "Спартак" действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит "Локомотив". Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.
– Что не получилось у "Локомотива"?
– Были отрезки, когда "Спартак" владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у "Локомотива" вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.
– Ари и Кверквелия усилили "Локомотив"?
– Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с "Краснодаром" об аренде Ари. В двух матчах за "Локомотив" он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в "Рубине" в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками "Локомотива" на постоянной основе. По матчу со "Спартаком" отметил бы еще несколько человек.
– Кого же?
– Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.
– Вы о ком?
– Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от "Краснодара", бились, пластались… Но для победы над "Спартаком" этого недостаточно.
– Игнатьев в роли правого защитника – сюрприз?
– Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в каких-то эпизодах даже превзошел. За Игнатьева, который не всегда попадает в состав, я очень рад. Будет каждый матч проводить так же – место в основе никому не отдаст.
– У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?
– Все зависит от результата. До медалей "Локомотив" уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы!
– Неужели?
– Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное – не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со "Спартаком" и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на "флажке" заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело.
СЭ
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