Евгений Харлачев: Семин выжимает максимум из "Локомотива"

Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев оценил игру железнодорожников против "Спартака" в рамках 20-го тура премьер-лиги.– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя "Спартак" действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит "Локомотив". Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.– Были отрезки, когда "Спартак" владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у "Локомотива" вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.– Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с "Краснодаром" об аренде Ари. В двух матчах за "Локомотив" он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в "Рубине" в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками "Локомотива" на постоянной основе. По матчу со "Спартаком" отметил бы еще несколько человек.– Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.– Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от "Краснодара", бились, пластались… Но для победы над "Спартаком" этого недостаточно.– Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в каких-то эпизодах даже превзошел. За Игнатьева, который не всегда попадает в состав, я очень рад. Будет каждый матч проводить так же – место в основе никому не отдаст.– Все зависит от результата. До медалей "Локомотив" уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний "Локомотив" – самый слабый по составу за последние годы!– Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное – не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со "Спартаком" и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на "флажке" заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело.