Тенденции продолжаются

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Московские "армейцы" вновь не пропустили, а "Терек" - опять не забил. ЦСКА победил в Грозном с минимальном счётом и приблизился к "Спартаку" на два очка
Гол: Ионов, 33
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенге, 73), Кузяев, Бериша (Родолфо, 72), Лебеденко, Балай (Садаев, 73)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Тошич (Щенников, 79), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Вернблум, Витиньо (Чалов, 88)
Предупреждения: Кузяев, 90+1, Василий Березуцкий, 90+2
К игре с "Тереком" "армейцы" подходили в хорошем настроении. В прошлом туре они догнали "Зенит", оступившийся в Перми, теперь же потерял очки и "Спартак", - появилась реальная возможность сократить отставание на два балла. Дело оставалось за малым - ЦСКА только и всего надо было победить в Грозном на "Ахмат Арене".
До начала этой встречи у команды Рахимова дела шли не очень здорово. Грозненцы не забивали ни разу в этом году и заработали только одно очко - в игре против "Ростова". Перед игрой с мотивированным чемпионом России сложившаяся ситуация казалась не самой обнадеживающей.
"Терек" с первых мгновений этой игры бросился вперёд. Хозяева, словно не могли терять ни секунды, сразу же включили активный прессинг и в довольно задорном темпе принялись взламывать монолитную оборону действующего чемпиона страны. ЦСКА, пережив первые минуты, постарался отодвинуть игру подальше к центру. Выходило частично - "армейцы" не могли наладить достойный контроль в районе центрального круга, - слишком назойливо мешали подопечные Рашида Рахимова.
Впрочем, москвичи довольно быстро освоились на чужой арене, и вскоре уже они начали подавливать своих противников. Ионов на исходе десяти минут имел отличную возможность, но так и не пробил Алексей, упустив момент. Бешеный темп первых минут снизился, футболисты начали делать ощутимые паузы, прежде чем продолжать игру. Запал хозяев так же угас, - грозненцы начали действовать более рассудочно, не бросаясь на каждом участке поле в прессинг, тем самым оставляя силы на будущее.
"Красно-синие" продолжали играть с небольшим преимуществом и всё настойчивее проверяли Евгения Городова. После неудачной попытки Ионова последовал дальний удар Головина, а затем "армейцы" забили. Провели гости прекрасную атаку с подключением правого защитника Марио Фернандеса, последовала передача на Ионова, и тот не промахнулся по пустым воротам.
ЦСКА продолжал солидно контролировать происходящее. Все попытки "Терека" придумать что-нибудь впереди разбивались о неприступные защитные линии "красно-синих". Если и удавалось преодолеть центр поля, то в штрафной и на подступах к ней ожидали три надежные фигуры - два Березуцких и Васин. Отвечать гости предпочитали правым краем - от этого перекоса команда Гончаренко пока что не избавилась. Фернандес здорово подключался, надёжно отрабатывал сзади и не уставал носиться вперёд-назад в то время, как Тошич выглядел менее ценным звеном "армейского" коллектива.
До перерыва "Терек" так и не нашёл противодействия. Гости уверенно оборонялись и легко отвечали мгновенными переходами в атаку, - Ионов неплохо боролся за длинные передачи. В перерыве Рахимову следовало что-то менять. Такое развитие событий целиком и полностью устраивало "красно-синих".
После возобновления встречи хозяева прибавили в атаке, начали оказывать на мощные "армейские" редуты большее давление, но к реальным результатам это не приводило, - оборона москвичей держалась и не давала сбоев. ЦСКА не слишком охотно покушался на ещё один забитый мяч, предпочитая избежать лишнего риска, так что в зрелищности матч, по сравнению с самим собой образца первых минут, существенно сбавил.
Понимая, что по такой игре вряд ли возможно что-то изменить, Рашид Рахимов прибег сразу к тройной замене и существенно изменил схему команды. После этих рокировок хозяева начали играть во что-то очень похожее на "армейцев", что позволило куда активнее задействовать крайних защитников в попытках взломать защиту неприступных москвичей.
Но это не помогло грозненцам. Лишь после одного из стандартных положений у "Терека" была настоящая возможность сравнять счёт - Мбенгуе бил по воротам, - в остальном же ЦСКА ничего лишнего противнику не позволил. Зрители так и не увидели забитых голов после перерыва. "Армейцы" всё ещё не пропускают при новом тренере и продолжают погоню за "Спартаком". По результатам этой игры они приблизились к извечному сопернику на два балла.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Чемпионат России
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
Гол: Ионов, 33
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенге, 73), Кузяев, Бериша (Родолфо, 72), Лебеденко, Балай (Садаев, 73)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Тошич (Щенников, 79), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Вернблум, Витиньо (Чалов, 88)
Предупреждения: Кузяев, 90+1, Василий Березуцкий, 90+2
К игре с "Тереком" "армейцы" подходили в хорошем настроении. В прошлом туре они догнали "Зенит", оступившийся в Перми, теперь же потерял очки и "Спартак", - появилась реальная возможность сократить отставание на два балла. Дело оставалось за малым - ЦСКА только и всего надо было победить в Грозном на "Ахмат Арене".
До начала этой встречи у команды Рахимова дела шли не очень здорово. Грозненцы не забивали ни разу в этом году и заработали только одно очко - в игре против "Ростова". Перед игрой с мотивированным чемпионом России сложившаяся ситуация казалась не самой обнадеживающей.
"Терек" с первых мгновений этой игры бросился вперёд. Хозяева, словно не могли терять ни секунды, сразу же включили активный прессинг и в довольно задорном темпе принялись взламывать монолитную оборону действующего чемпиона страны. ЦСКА, пережив первые минуты, постарался отодвинуть игру подальше к центру. Выходило частично - "армейцы" не могли наладить достойный контроль в районе центрального круга, - слишком назойливо мешали подопечные Рашида Рахимова.
Впрочем, москвичи довольно быстро освоились на чужой арене, и вскоре уже они начали подавливать своих противников. Ионов на исходе десяти минут имел отличную возможность, но так и не пробил Алексей, упустив момент. Бешеный темп первых минут снизился, футболисты начали делать ощутимые паузы, прежде чем продолжать игру. Запал хозяев так же угас, - грозненцы начали действовать более рассудочно, не бросаясь на каждом участке поле в прессинг, тем самым оставляя силы на будущее.
"Красно-синие" продолжали играть с небольшим преимуществом и всё настойчивее проверяли Евгения Городова. После неудачной попытки Ионова последовал дальний удар Головина, а затем "армейцы" забили. Провели гости прекрасную атаку с подключением правого защитника Марио Фернандеса, последовала передача на Ионова, и тот не промахнулся по пустым воротам.
ЦСКА продолжал солидно контролировать происходящее. Все попытки "Терека" придумать что-нибудь впереди разбивались о неприступные защитные линии "красно-синих". Если и удавалось преодолеть центр поля, то в штрафной и на подступах к ней ожидали три надежные фигуры - два Березуцких и Васин. Отвечать гости предпочитали правым краем - от этого перекоса команда Гончаренко пока что не избавилась. Фернандес здорово подключался, надёжно отрабатывал сзади и не уставал носиться вперёд-назад в то время, как Тошич выглядел менее ценным звеном "армейского" коллектива.
До перерыва "Терек" так и не нашёл противодействия. Гости уверенно оборонялись и легко отвечали мгновенными переходами в атаку, - Ионов неплохо боролся за длинные передачи. В перерыве Рахимову следовало что-то менять. Такое развитие событий целиком и полностью устраивало "красно-синих".
После возобновления встречи хозяева прибавили в атаке, начали оказывать на мощные "армейские" редуты большее давление, но к реальным результатам это не приводило, - оборона москвичей держалась и не давала сбоев. ЦСКА не слишком охотно покушался на ещё один забитый мяч, предпочитая избежать лишнего риска, так что в зрелищности матч, по сравнению с самим собой образца первых минут, существенно сбавил.
Понимая, что по такой игре вряд ли возможно что-то изменить, Рашид Рахимов прибег сразу к тройной замене и существенно изменил схему команды. После этих рокировок хозяева начали играть во что-то очень похожее на "армейцев", что позволило куда активнее задействовать крайних защитников в попытках взломать защиту неприступных москвичей.
Но это не помогло грозненцам. Лишь после одного из стандартных положений у "Терека" была настоящая возможность сравнять счёт - Мбенгуе бил по воротам, - в остальном же ЦСКА ничего лишнего противнику не позволил. Зрители так и не увидели забитых голов после перерыва. "Армейцы" всё ещё не пропускают при новом тренере и продолжают погоню за "Спартаком". По результатам этой игры они приблизились к извечному сопернику на два балла.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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