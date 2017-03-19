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"Шинник" переиграл "СКА-Хабаровск"

В матче 27-го тура ФНЛ "Шинник" в родных стенах оказался сильнее "СКА-Хабаровска" – 1:0.

ФНЛ

27 тур

"Шинник" - "СКА-Хабаровск" 1:0

Гол:[/b] Земсков, 34

"Шинник": Яшин, Царикаев, Ятченко (Цховребов, 89), Евсеев, Гоцук, Чистяков, Митасов, Земсков (Дзахов, 80), Султонов (Лаук, 73), Нетфуллин, Низамутдинов

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Киреев, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Калинский, 46), Карасев, Астафьев (Кобялко, 63), Рылов (Казанков, 46), Корян, Булия

Предупреждения: Ятченко, 12, Астафьев, 18, Земсков, 55, Друзин, 59

"Нефтехимик" - "Волгарь" 2:0

Гол:[b] Давлатов, 6, Сорокин, 51

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Тараканов, Сурков, Бойчук (Гелоян, 63), Давлатов (Морозов, 82), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов, Бабырь (Матяж, 89)

"Волгарь": Терновский, Калинин, Таказов, Григорьев, Гаракоев (Болонин, 59), Бибилов (Камилов, 61), Акбашев (Скворцов, 87), Сутормин, Газзаев (Отставнов, 80), Кабутов, Веркашанский

Предупреждения: Таказов, 13, Акбашев, 32, Галиакберов, 53, Бабырь, 69
Теги: Шинник СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:13
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