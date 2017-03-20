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Андрей Ярмоленко: на меня уже столько грязи выливалось, что у меня иммунитет
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, что не обращает внимания на критику после поражения в матче чемпионата Украины от "Звезды" (0:2).
"Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет. Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в твиттере, где угодно, свое мнение.
Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках", – цитирует Ярмоленко Football24.ua.
"Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет. Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в твиттере, где угодно, свое мнение.
Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках", – цитирует Ярмоленко Football24.ua.
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