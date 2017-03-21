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Криштиану Роналду признан футболистом года в Португалии

Форвард "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года в Португалии, информирует официальный сайт Федерации футбола страны.

Торжественная церемония вручения наград прошла в понедельник в Эшториле. Роналду набрал 65 процентов в голосовании. Второе место занял его одноклубник Пепе (26%). На третьем - голкипер лиссабонского "Спортинга" Руй Патрисиу (9%).

Открытием года был признан 19-летний полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш. Тренером года стал наставник команды Португалии Фернанду Сантуш.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сантуш
Сегодня, 10:14
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