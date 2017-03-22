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Сергей Семак: приглашал Слуцкого в "Уфу", только он не пошел
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о том, что поддерживает связь с экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.
– В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?
– Иногда переписываемся.
– Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?
– Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.
– То есть пока секретов он не раскрывает?
– Пока нет.
– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?
– Конечно. Я вот приглашал его в "Уфу". Только он не пошел.
– Помощником?
– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.
– Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.
– Ничего страшного.
– Вы серьезно?
– Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка.
СЭ
– В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?
– Иногда переписываемся.
– Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?
– Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.
– То есть пока секретов он не раскрывает?
– Пока нет.
– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?
– Конечно. Я вот приглашал его в "Уфу". Только он не пошел.
– Помощником?
– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.
– Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.
– Ничего страшного.
– Вы серьезно?
– Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка.
СЭ
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