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Сергей Семак: приглашал Слуцкого в "Уфу", только он не пошел

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о том, что поддерживает связь с экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.

– В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?

– Иногда переписываемся.

– Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?

– Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.

– То есть пока секретов он не раскрывает?

– Пока нет.

– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

– Конечно. Я вот приглашал его в "Уфу". Только он не пошел.

– Помощником?

– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.

– Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.

– Ничего страшного.

– Вы серьезно?

– Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка.

СЭ
Теги: Семак Слуцкий
Сегодня, 10:49
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№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 11:35) #
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какоцй большой секрет scream тусит у абрамовича ....так глядь и пристроится .....нахрена ему назад возвращатся? тут его только обижают! weary
Регистрация: 20.03.2016
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