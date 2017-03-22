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СМИ: Пауло Дибала подписал с "Ювентусом" новый контракт

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продлил контракт с клубом, утверждает Il Messaggero.

Новое соглашение сторон рассчитано до 2021 года, по которому футболист будет зарабатывает 7 миллионов евро за сезон. Источник отмечает, что официально о продлении контракта будет сообщено в конце текущего месяца.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 22:33
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