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Сборные Шотландии и Канады сыграли вничью

Сборная Шотландии на своем поле сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Шотландия - Канада - 1:1

Голы: Эйрд, 11, Нейсмит, 35

Шотландия: Макгрегор, Уоллес (Робертсон, 46), Берра, Малгрю, Анья, Бёрк (Бэннан, 46), Кейрни (МакГинн, 76), Флетчер, Снодграсс, Нейсмит (Родс, 62), Мартин (Гриффитс, 62)

Канада: Томас (Лойтвилер, 46), Страйт, Тиссо (Корбин-Онг, 68), Эйрд, Леджервуд, Джеймс, Пьетт, Эрфилд (Траффорд, 90+4), Бастос, Джексон (Фиск, 76), Хойлетт.
Теги: Сборная Шотландии Сборная Канады
Сегодня, 02:51
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