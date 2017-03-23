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"Барселона" готова заплатить Иско 20 млн евро подъемных

Полузащитник "Реала" Иско может перейти в "Барселону".

Каталонцы сделали игроку предложение, они готовы заплатить 24-летнему футболисту €20 млн за то, что Иско после завершения контракта со "сливочными" перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.

Газета.ru
Теги: Барселона Иско
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30) #
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Надо было сразу забирать из Малаги, видно было, готовый игрок для Барсы.


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Регистрация: 29.08.2007
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