"Барселона" готова заплатить Иско 20 млн евро подъемных

Полузащитник "Реала" Иско может перейти в "Барселону".Каталонцы сделали игроку предложение, они готовы заплатить 24-летнему футболисту €20 млн за то, что Иско после завершения контракта со "сливочными" перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.