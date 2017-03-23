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Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (3)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (3)
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Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (10)
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (10)
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УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
Вчера 22:10
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Мойя продлил контракт с "Атлетико" до 2018 года
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Вчера 21:15
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МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
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Иньяцио Абате больше не сыграет в этом сезоне
Иньяцио Абате больше не сыграет в этом сезоне
"Барселона" готова заплатить Иско 20 млн евро подъемных
Полузащитник "Реала" Иско может перейти в "Барселону".
Каталонцы сделали игроку предложение, они готовы заплатить 24-летнему футболисту €20 млн за то, что Иско после завершения контракта со "сливочными" перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.
Газета.ru
Каталонцы сделали игроку предложение, они готовы заплатить 24-летнему футболисту €20 млн за то, что Иско после завершения контракта со "сливочными" перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.
Газета.ru
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