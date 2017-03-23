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Николай Долуда: Краснодарский край готов принять финал еврокубка

Краснодарский край готов принять финалы футбольных еврокубков, заявил вице-губернатор региона Николай Долуда.

"Мы будем только рады, если какие-то международные матчи или крупные турниры пройдут на стадионах "Краснодар" или "Фишт". Мы абсолютно к этому готовы. Тем более на Кубани очень любят футбол", - цитирует Долуду "Р-Спорт".
Сегодня, 10:20
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ну и что ТЫ долуда, лично сделал для этого, развалил "Кубань"?


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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