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У Тимо Вернера диагностировано повреждение подколенного сухожилия

Нападающий сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернер получил травму в товарищеском матче с командой Англии (1:0), сообщает Bild.

Отмечается, что у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия, которое не позволит игроку выйти на поле в матче с Азербайджаном в рамках отбора к ЧМ-2018.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 16:48
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