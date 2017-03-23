У Тимо Вернера диагностировано повреждение подколенного сухожилия

Нападающий сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернер получил травму в товарищеском матче с командой Англии (1:0), сообщает Bild.



Отмечается, что у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия, которое не позволит игроку выйти на поле в матче с Азербайджаном в рамках отбора к ЧМ-2018.