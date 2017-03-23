Юношеская сборная России проиграла Венгрии

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) провела свой второй матч во второй группе Элитного раунда чемпионата Европы—2017 среди игроков не старше 17 лет.



Молодежный чемпионат Европы-2017



Группа 2



Россия U17 - Венгрия U17 1:2



Гол: Пруцев, 16 - Собослаи, 74, 84



Россия: Шитов, Москвичев, Мартынов, Классен, Заварухин, Умяров, Пруцев, Колесниченко (Жиронкин, 62), Карапузов, Лопатин (Челидзе, 71), Емельянов



Венгрия: Ашваньи, Майнович, Мочи, Болла, Собослаи, Чонка, Шчён, Ковач (Майор, 71), Бенце (Тимари, 41), Сендреи, Чобот (Церето, 63)



Предупреждения: Карапузов, 27, Классен, 73, Умаров, 75, Челидзе, 77