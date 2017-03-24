Никита Медведев признан лучшим игроком "Ростова" в матча с "Крыльями Советов"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование "Лучший игрок команды в гостевом матче с "Крыльями Советов". Победителем стал вратарь Никита Медведев.