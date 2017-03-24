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Станислав Черчесов: я не судья, чтобы говорить о свисте в адрес сборной России (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром прокомментировал итоги встречи, передает корреспондент Rusfootball.info.



Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла...

Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. В Краснодаре нас хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все для того, что мы чувствовали себя здесь, как дома.

Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке.

Свист в адрес нашей команды? Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол.

- Чем были вызваны поздние замены, сделанные только на 70-й минуте?

- Потому что так подсказывала игра.

- Можно ли говорить, что средний уровень игроков команды соперника выше, чем наших, либо все связано с неудачной тактикой?

- Не хотелось бы обсуждать команду соперника, у нас своя команда, с ними работаем, подсказываем, что-то подправляем. Играя с такими соперниками мы можем сравнить, на что мы готовы. Футболисты сами тоже чувствуют, когда встречаются с такими командами.

- То есть средний уровень наших футболистов ниже?

- Вы хотите выжать из меня то, что я не хочу обсуждать.

- Нет, ваше мнение какое?

- Мое мнение такое, что у меня есть футболисты, с которыми я работаю и с удовольствием это делаю.

- Можно ли сказать, что травмы Дзюбы и Смолова стали серьезной проблемой для сборной России?

- Что-то нам далось, что-то нет. Я не большой любитель обсуждать, что-то нам удалось, что-то - нет. Надо это проанализировать спокойно. После игры в раздевалке ничего стараюсь не говорить. Ответственность несет главный тренер, если вы это хотите услышать.

В первом тайме соперник играл на контратаках и контролировал все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но...

- Ерохин был одним из лучших на поле. Он сыграет с Бельгией?

- Ну, я уже отвечал на такой вопрос. Вы что хотите, чтобы я заранее вам сказал?
Теги: Черчесов Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России Rвидео
Сегодня, 21:51
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12
(1)
№12 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ты никто!!!!Ты ноль!
Регистрация: 16.11.2014
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:56) #
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online

Цитата: N-52
Он ничего не понял . И не поймет. Наш футбол - вырождение и пустыня

Спасибо господину Мутко со товарищи smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: N-52 (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он ничего не понял . И не поймет. Наш футбол - вырождение и пустыня . Это надо суметь.
Регистрация: 13.08.2012
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:18) #
  • -1
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Цитата: acetophenon
А что, мужикам деньги не нужны? Жизнь в Москве дорогая...

Логика шлюxи, а не мужика. Не разделяю такое.
Цитата: anonymous
ты бы подал в отставку, получая 100 лямов рублей в год?

Кажется, искали тренера, а не человека, который без стыда и совести готов распилить миллионы рублей в год. Говорили, "надо русского". А оказывается, что этот еще более бесстыжий, чем иностранцы. И не тренер.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:13) #
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online

Бездарность ищущая себе оправдания ! Иди мемуары пиши как делать умное лицо при плохой игре
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 22:03) #
  • -1
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online

Цитата: Prokurator
И не тренер, и не судья.
А если не подает в отставку, мужик ли?

ты бы подал в отставку, получая 100 лямов рублей в год?
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо оправдываться, зоны...соперник....иди домой, дай другим порулить...
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
И не тренер, и не судья.
А если не подает в отставку, мужик ли?

А что, мужикам деньги не нужны? Жизнь в Москве дорогая...
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет,ну я бы всё понял и принял,если бы игра была! Так ничего же то и не было! Допустим,что матч закончился бы со счётом 0:0, всё равноо это действо - унылое говно!
При чём тут частокол ног?! Не бегут,не открываются,мяч не отбирают.Всё та же знакомая тягомотина. Удачи конечно Черчесову,но пока не видать позитивных сдвигов,а уже,кстати,можно было бы!
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:59) #
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online

Да ладно, "индивидуальное мастерство", не могли впятером у одного ивуарийца мяч отколбасить. Значит не тех защитников вызвали в сборную России
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: fits (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (6)

Честно уйди, не позорь себя, не твое это, сборная...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (6)

И не тренер, и не судья.
А если не подает в отставку, мужик ли?


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
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