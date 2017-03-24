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Станислав Черчесов: я не судья, чтобы говорить о свисте в адрес сборной России (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром прокомментировал итоги встречи, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла...
– Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. В Краснодаре нас хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все для того, что мы чувствовали себя здесь, как дома.
Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке.
Свист в адрес нашей команды? Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол.
- Чем были вызваны поздние замены, сделанные только на 70-й минуте?
- Потому что так подсказывала игра.
- Можно ли говорить, что средний уровень игроков команды соперника выше, чем наших, либо все связано с неудачной тактикой?
- Не хотелось бы обсуждать команду соперника, у нас своя команда, с ними работаем, подсказываем, что-то подправляем. Играя с такими соперниками мы можем сравнить, на что мы готовы. Футболисты сами тоже чувствуют, когда встречаются с такими командами.
- То есть средний уровень наших футболистов ниже?
- Вы хотите выжать из меня то, что я не хочу обсуждать.
- Нет, ваше мнение какое?
- Мое мнение такое, что у меня есть футболисты, с которыми я работаю и с удовольствием это делаю.
- Можно ли сказать, что травмы Дзюбы и Смолова стали серьезной проблемой для сборной России?
- Что-то нам далось, что-то нет. Я не большой любитель обсуждать, что-то нам удалось, что-то - нет. Надо это проанализировать спокойно. После игры в раздевалке ничего стараюсь не говорить. Ответственность несет главный тренер, если вы это хотите услышать.
В первом тайме соперник играл на контратаках и контролировал все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но...
- Ерохин был одним из лучших на поле. Он сыграет с Бельгией?
- Ну, я уже отвечал на такой вопрос. Вы что хотите, чтобы я заранее вам сказал?
– Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла...
– Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. В Краснодаре нас хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все для того, что мы чувствовали себя здесь, как дома.
Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке.
Свист в адрес нашей команды? Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол.
- Чем были вызваны поздние замены, сделанные только на 70-й минуте?
- Потому что так подсказывала игра.
- Можно ли говорить, что средний уровень игроков команды соперника выше, чем наших, либо все связано с неудачной тактикой?
- Не хотелось бы обсуждать команду соперника, у нас своя команда, с ними работаем, подсказываем, что-то подправляем. Играя с такими соперниками мы можем сравнить, на что мы готовы. Футболисты сами тоже чувствуют, когда встречаются с такими командами.
- То есть средний уровень наших футболистов ниже?
- Вы хотите выжать из меня то, что я не хочу обсуждать.
- Нет, ваше мнение какое?
- Мое мнение такое, что у меня есть футболисты, с которыми я работаю и с удовольствием это делаю.
- Можно ли сказать, что травмы Дзюбы и Смолова стали серьезной проблемой для сборной России?
- Что-то нам далось, что-то нет. Я не большой любитель обсуждать, что-то нам удалось, что-то - нет. Надо это проанализировать спокойно. После игры в раздевалке ничего стараюсь не говорить. Ответственность несет главный тренер, если вы это хотите услышать.
В первом тайме соперник играл на контратаках и контролировал все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но...
- Ерохин был одним из лучших на поле. Он сыграет с Бельгией?
- Ну, я уже отвечал на такой вопрос. Вы что хотите, чтобы я заранее вам сказал?
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