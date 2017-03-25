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Геннадий Орлов: эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов
Телекомментатор Геннадий Орлов дал оценку игре сборную России в товарищеском матче с командой Кот-д?Ивуара (0:2).
– Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом. Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни.
Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.
В Советском Союзе была система, выходили техничные ребята. А сейчас… И ведь никто на проблему внимания не обращает. Где был юношеский футбол, там и остался. Откуда взяться притоку? Есть и еще один момент.
– Какой?
– Пресловутый лимит. У нас хорошие ребята, просто они стали миллионерами. А за что они получают такие деньги? Ну за что? Тон в ведущих клубах задают иностранцы. Не наши… А еще говорят, что российский футбол растет. Но Калачев-то белорус, Гацкан – молдаванин, Сесар Навас – испанец, Нобоа – эквадорец, Азмун – иранец. Это я вам только про "Ростов" говорю. А остальные?
У наших ребят нет конкуренции. А в этой системе они не будут расти. Выходят на поле и состязаются в том, кто меньше допустит брака в передачах назад и поперек. На тренировках все играют в "квадрат". Все так увлекаются этим упражнением. Вот сегодня на поле россияне тоже играли в "квадрат". Только цель в футболе совсем другая – забить гол.
Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова – подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.
– Например?
– Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.
– Его не позовут…
– Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в "Спартак", к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно... Это, конечно, хорошо. Но мы чего хотим – хорошую атмосферу или хороший футбол?! – цитирует Орлова "СЭ".
– Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом. Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни.
Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.
В Советском Союзе была система, выходили техничные ребята. А сейчас… И ведь никто на проблему внимания не обращает. Где был юношеский футбол, там и остался. Откуда взяться притоку? Есть и еще один момент.
– Какой?
– Пресловутый лимит. У нас хорошие ребята, просто они стали миллионерами. А за что они получают такие деньги? Ну за что? Тон в ведущих клубах задают иностранцы. Не наши… А еще говорят, что российский футбол растет. Но Калачев-то белорус, Гацкан – молдаванин, Сесар Навас – испанец, Нобоа – эквадорец, Азмун – иранец. Это я вам только про "Ростов" говорю. А остальные?
У наших ребят нет конкуренции. А в этой системе они не будут расти. Выходят на поле и состязаются в том, кто меньше допустит брака в передачах назад и поперек. На тренировках все играют в "квадрат". Все так увлекаются этим упражнением. Вот сегодня на поле россияне тоже играли в "квадрат". Только цель в футболе совсем другая – забить гол.
Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова – подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.
– Например?
– Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.
– Его не позовут…
– Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в "Спартак", к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно... Это, конечно, хорошо. Но мы чего хотим – хорошую атмосферу или хороший футбол?! – цитирует Орлова "СЭ".
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