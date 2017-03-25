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Капитан сборной Ирландии получил перелом ноги в матче с Уэльсом (видео)

Защитник и капитан сборной Ирландии Шеймус Коулман получил тяжелую травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уэльсом (0:0).

На 69-й минуте встречи валлийский защитник Нил Тейлор жестко сыграл в подкате против ирландца, за что получил прямую красную карточку.

Коулман в результате повреждения получил перелом правой ноги и покинул поле на носилках.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Сборная Ирландии
Сегодня, 02:59
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