Капитан сборной Ирландии получил перелом ноги в матче с Уэльсом (видео)

Защитник и капитан сборной Ирландии Шеймус Коулман получил тяжелую травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уэльсом (0:0).На 69-й минуте встречи валлийский защитник Нил Тейлор жестко сыграл в подкате против ирландца, за что получил прямую красную карточку.Коулман в результате повреждения получил перелом правой ноги и покинул поле на носилках.