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Россия - Кот-д`Ивуар. Оценки футболистам нашей команды

Россия - Кот-д`Ивуар. Оценки футболистам нашей команды Игра сборной России навевает тоску даже на тех, кто верит в команду до победного конца. Rusfootball.info оценивает неудачную попытку уйти от послематчевого свиста в свой адрес со стороны игроков команды Черчесова.










Вратарь


Игорь Акинфеев - 3,0. С голевыми ударами ивуарийцев справиться мог разве только теоретически. Первый прошёл впритирку с дальней штангой, второй просто был очень сильным, прошив ближний верхний угол ворот россиян. Выручить сумел в моменте с ударом Сио со штрафного, но, в любом случае, первый матч с капитанской повязкой в сборной Акинфеев в актив занести себе не сможет.


Центральные защитники


Фёдор Кудряшов - 2,0; Илья Кутепов - 1,5; Андрей Семёнов - 2,0. При первом голе Кутепов вчистую проиграл единоборство Коджиа, не сумев удержать того даже руками. Семёнов и Кудряшов в этом эпизоде решили не подстраховывать спартаковца, и тот не сдюжил, позволив сопернику открыть счёт в матче. Ну а на 70-ой минуте Заха решил покуражиться над всеми центральными защитниками команды Черчесова, по очереди убрав на дриблинге и Семёнова, и Кутепова, и Кудряшова. Последний в конце даже руки поднял: "Сдаюсь!" Василий, вы же ушли не насовсем?


Крайние защитники


Юрий Жирков - 2,5; Александр Самедов - 2,0. Жирков в первом тайме пытался подключаться к атакам сборной России, и один его прострел выглядел довольно опасным. У Самедова не было даже этого - одни навесы с угловых, не выглядевшие хоть сколь-нибудь опасными. Потери были у обоих краёв нашей команды. Не зря камеры так часто показывали Фернандеса на лавке. Новичок мог растормошить эту игру, взорвав правый фланг, как он это регулярно проделывает в ЦСКА, но Черчесов явно не спешит с интеграцией Марио в своей команде.


Центральные полузащитники


Роман Зобнин - 2,0; Александр Ерохин - 2,0; Александр Головин - 3,0. Зобнин не справился с ролью опорного полузащитника. Атаки ивуарийцев в центре поля начинались без проблем, и он никак не мог им помешать. Ерохин опускался к нему, но от этого страдала и атака (нанёс всего один более-менее опасный удар по воротам Гбоуо), и оборона (пытаясь помочь центральным защитниками в случае с голом Заха, кажется, только помешал им, столкнувшись с Кутеповым). Наконец, Головин выглядел чуть ли не единственным светлым пятном в команде. Активничал по ходу всего матча, пытаясь быть в гуще событий. Теряя мяч, тут же отбирал его, но решающего паса форвардам сделать так и не смог.


Нападающие


Александр Бухаров - 2,0; Дмитрий Полоз - 2,5. Полоз больше играл в подыгрыше Бухарову, как они это часто проделывают и в "Ростове". Пара его пасов выводили высокого форварда на ударную позицию, но тот действовал так медленно, что ивуарийцы успевали его накрыть. В свою очередь, на 40-ой минуте Полоз после обыгрыша с Бухаровым претендовал на пенальти, но главный арбитр встречи румын Александру Роля не обратил на его падение никакого внимания. В итоге, Черчесов заменил и того, и другого во втором тайме.


Вышедшие на замену


Дмитрий Комбаров - 2,5; Максим Канунников - б/о; Юрий Газинский - б/о; Алексей Миранчук - б/о. Комбаров заменил Жиркова сразу же после второго пропущенного мяча, но отметился лишь парой неточных попыток доставить мяч в чужую штрафную. Канунников, Газинский и Миранчук появились на поле и того позже, и помочь сборной России размочить ворота Гбоуо также не смогли.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 11:00
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№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы узнать, что за такой мегакрутой эксперт оценки ставит?? может, и нам тут каждому свой рейтинг публиковать?? кто он такой есть в футболе? и почему его мнение должны читать и считать за истину все посетители портала??


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
за кого автор гоняет?))
особенно по головину понравилось. у человека обрезов и брака на 50%, если не больше. сколько он отдал мячей в центре, уму не постижимо. но у него лучшая оценку, ну-ну))

Василий, вы же ушли не насовсем?

смотрите на мою аватарку. василий в расцвете сил, смотрит, как его, как стоячего, проскочил веллитон


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разогнать эту свиную сбродную вместе с хряком Черчесовым!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да их всех под одну гребенку после вчерашнего, никто не заслуживает даже 2, Акинфеев тоже как капитан.
Регистрация: 20.03.2014
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