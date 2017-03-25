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Денис Суарес: конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Реала" Иско в каталонский клуб.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером в "Барселоне". Он обладает невероятным талантом, и у нас ему были бы рады.

У Иско сейчас контракт с "Реалом", нужно смотреть, что будет дальше. Если он не продлит контракт, тогда и поговорим", – цитирует Суареса Goal.
Теги: Иско Барселона
Сегодня, 14:59
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