Денис Суарес: конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Реала" Иско в каталонский клуб.



"Конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером в "Барселоне". Он обладает невероятным талантом, и у нас ему были бы рады.



У Иско сейчас контракт с "Реалом", нужно смотреть, что будет дальше. Если он не продлит контракт, тогда и поговорим", – цитирует Суареса Goal.