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Сборная Голландии проиграла команде Болгарии

В матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Болгарии одержала победу над Голландией.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап

Болгария - Нидерланды - 2:0

Голы: Делев, 5, 20

Болгария: Михайлов, Занев (Недялков, 86), Божиков, Попов, Чорбаджийски, Манолев, Попов (Краев, 68), Костадинов, Славчев, Тонев, Делев (Бодуров, 89)

Нидерланды: Зут, Карсдорп, Инди, Лигт (Худт, 46), Блинд, Классен, Стротман, Вейналдум (Снейдер, 46), Роббен, Промес (Йонг, 69), Дост
Теги: Сборная Голландии Сборная Болгарии
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