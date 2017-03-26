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Шотландия в концовке вырвала победу у Словении

В матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Шотландии на своём поле принимала команду Словении.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Шотландия - Словения 1:0

Голы: Мартин, 88

Шотландия: Гордон - Тирни, Малгрю, Робертсон, Мартин - Снодграсс, (Анья, 75), Моррисон, Армстронг, Форрест, Браун - Гриффитс, (Нейсмит, 50).

Словения: Облак - Самарджич, Йокич, Струна, Цесар - Крхин, Кампль, (Омладич, 87), Бирса, (Берич, 69), Куртич, Иличич - Безяк, (Вербич, 58),

Предупреждения: Йокич, 6, Цесар, 23

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Мальта - Словакия 1:3

Голы: Ваййс, 2, Фарруджия, 14, Грегуш, 41, Немец, 84

Мальта: Хогг - Магри, Камиллери, (Бальдаккино, 81), Церафа, Аттард - Шиберрас, Мускат, Фенеч, Гэмбин, (Кристенсен, 73), Фарруджия - Шембри.

Словакия: Козачик - Шкртел, Губочан, Пекарик, Шкриньяр - Куцка, (Дюриш, 74), Грошовски, Грегуш, Мак, (Гамшик, 50), Вайсс, (Русняк, 86), - Немец.

[b]Предупреждения: Шкртел, 26, Немец, 40, Фарруджия, 47, Куцка, 70

Удаление: Фарруджия, 78, Немец, 90+2
Теги: Сборная Шотландии Сборная Словении
Вчера, 23:43
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