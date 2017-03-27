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Данни Блинд: поражение от Болгарии – случайность, мы были на правильном пути

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд прокомментировал свое увольнение после поражения от Болгарии (0:2) в матче отбора ЧМ-2018

"Мы были на верном пути. Результат матча в Болгарии – это случайность, на мой взгляд. Жаль, что все так закончилось.
После пяти туров квалификации команда Нидерландов занимает в четвертое место в группе А", - цитирует Блинда официальный сайт УЕФА.
Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 10:59
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(0)
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: федюк
Модно - только среди пидеррастов, а не людей

ну не назвал бы я поляков, хохлов и чехов, проживающих например в англии ***ами... а именно они сейчас там и называют себя русскими... им там так выгодно стало... wink
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: федюк (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ЧР
под русских косит... сейчас модно стало... в гейропе...

Модно - только среди пидеррастов, а не людей
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
под русских косит... сейчас модно стало... в гейропе...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)
online

А у Вас не родной брат сборную России тренирует?
Регистрация: 3.03.2007
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