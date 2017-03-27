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Станислав Черчесов: нам надо работать над тактикой и индивидуальными мастерством
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию перед игрой с Бельгией.
- Какие позитивные моменты можно извлечь из поражения от Кот-д'Ивуара?
- Просматривая матч с Румынией, в тактическом плане мы неправильно располагались. Мы были широко расставлены, и даже если бы тогда играли с Кот-д'Ивуаром, мы бы получили больше проблем. Мы сделали большие шаги в этом плане.
Что позитивно было, то футбол развивается в сторону интенсивности, было поражение 0:2, есть определенные цифры, на которых, подчеркну, не надо зацикливаться. Если мы в матче с Турцией сделали 900 спринтов, то в этой игре сделали 1700 с чем-то. Наш соперник сделал чуть меньше, но можете представить, если бы мы в матче с Кот-д'Ивуаром сделали спринтов как в матче с Турцией, а наш соперник почти в два раза больше. Что бы было? В этом плане есть подвижки. Выходим на другой уровень в этом компоненте. Но никто не отменял тактику, индивидуальное мастерство. Нам надо работать и исправлять, настраивать команду. У нас достаточно много молодых игроков, не бывает без осечек. И нам помогали в свое время делать карьеру, и мы помогаем.
Rusfootball.info
- Какие позитивные моменты можно извлечь из поражения от Кот-д'Ивуара?
- Просматривая матч с Румынией, в тактическом плане мы неправильно располагались. Мы были широко расставлены, и даже если бы тогда играли с Кот-д'Ивуаром, мы бы получили больше проблем. Мы сделали большие шаги в этом плане.
Что позитивно было, то футбол развивается в сторону интенсивности, было поражение 0:2, есть определенные цифры, на которых, подчеркну, не надо зацикливаться. Если мы в матче с Турцией сделали 900 спринтов, то в этой игре сделали 1700 с чем-то. Наш соперник сделал чуть меньше, но можете представить, если бы мы в матче с Кот-д'Ивуаром сделали спринтов как в матче с Турцией, а наш соперник почти в два раза больше. Что бы было? В этом плане есть подвижки. Выходим на другой уровень в этом компоненте. Но никто не отменял тактику, индивидуальное мастерство. Нам надо работать и исправлять, настраивать команду. У нас достаточно много молодых игроков, не бывает без осечек. И нам помогали в свое время делать карьеру, и мы помогаем.
Rusfootball.info
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