Станислав Черчесов: с Бельгией будет другая игра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие Эдена Азара и Кевина Де Брюйне в ближайшем матче в составе команды Бельгии.



- Как-то меняли подготовку к Бельгией, узнавая при этом, что не сыграют некоторые ключевые игроки?



- Правильный вопрос. Мы готовились еще в Москве к этим играм, просматривали последние матчи соперника. Узнав, что несколько игроков выпало, сконцентрировались на последнем матче бельгийцев с Грецией. Это, думаю, правильно, потому что то, что мы планировали, смысла не было показывать. Надо смотреть больше на тех, кто тех игроков сможет заменить.



- Насколько игра против бельгийцев будет сложнее, чем с ивуарийцами? Могли бы охарактеризовать соперника?



- Не могу сказать, что игра будет сложнее и легче, но игра будет другой. Бельгийцы играют иначе, чем ивуарийцы, действуют побыстрее в плане движения мяча. Про соперника никогда нельзя забывать, под него в чем-то нужно подстраиваться в том плане, что может дать нам преимущество в игре с конкретной командой. Но нам нужно вести свою игру.



Rusfootball.info