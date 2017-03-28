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Руд Гуллит: я готов помочь сборной Голландии

Голландский тренер Руд Гуллит заявил, что готов возглавить национальную команду Нидерландов.

"Любой, кому предложат эту работу, ответит согласием. Быть тренером своей страны – большая честь. Я также готов помочь сборной, но не знаю какие планы у руководства", – цитирует Гуллита beIN Sport.
Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 10:39
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
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Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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