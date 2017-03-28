Руд Гуллит: я готов помочь сборной Голландии

Голландский тренер Руд Гуллит заявил, что готов возглавить национальную команду Нидерландов.



"Любой, кому предложат эту работу, ответит согласием. Быть тренером своей страны – большая честь. Я также готов помочь сборной, но не знаю какие планы у руководства", – цитирует Гуллита beIN Sport.