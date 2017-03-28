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Нидерланды уступили Италии, Промес отыграл 89 минут

Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Нидерланды - Италия 1:2

Голы: Романьоли, 10, Эдер, 11, Бонуччи, 32

Нидерланды: Зут, Тете, Инди, Худт, Блинд (Виргевер, 83), Классен (Снейдер, 83), Вейналдум (Торнстра, 77), Стротман (Вильена, 46), Промес (Бергёйс, 89), Ленс, Депай

Италия: Доннарумма, Дзаппакоста (Спинаццола, 62), Дармиан (Д'Амброзио, 89), Романьоли, Бонуччи, Ругани, Росси (Гальярдини, 37), Пароло, Верратти (Верди, 90+1), Эдер (Петанья, 69), Иммобиле (Белотти, 53)

Предупреждения: Ругани, 48
Теги: Сборная Нидерландов Сборная Италии
Вчера, 23:44
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№3 Написал: vlees. (Сегодня, 00:17) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Отпердолили опять промеса, совсем плохо всё у оранжевых... попов даже троллить будет.

Зависть плохая штука алкашик,из позорной цыски вообще никто не играет в нормальных сборных,шведское дно вернблум помню даже на заменку редко выходил:)лол
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:53) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отпердолили опять промеса, совсем плохо всё у оранжевых... попов даже троллить будет.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Swift (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (6)

...и сделал гол wink Вообще, хорошо смотрелся


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Отмыли сборную от голубого - и вот вам результат
Регистрация: 28.03.2017
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