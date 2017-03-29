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Курбан Бердыев назвал Федора Черенкова лучшим игроком чемпионатов России

К 25-летнему юбилею чемпионата России было проведено масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В проекте "СЭ" приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Многолетний рулевой "Рубина", тренер и вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев сделал такой выбор: 1. Черенков. 2. Вагнер Лав. 3. Л. Диарра. 4. Видич. 5. Халк.
Теги: Бердыев
Сегодня, 01:42
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