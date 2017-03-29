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Комитет по этике: вопрос по Слуцкому закрыт до его приезда в Россию

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что вопрос с извинениями бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого перед судьями закрыт до его возвращения в Россию.

"Вопрос (по Слуцкому) у нас закрыт до его приезда в Россию. Тогда будем рассматривать", – цитирует Андреева ТАСС.

Напомним, ранее Слуцкий в программе "Детский вопрос" сказал: "В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 13:27
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