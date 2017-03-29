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Отстраненный от футбола Мишель Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, отстраненный на четыре года от футбольной деятельности и из-за этого не принявший участие в выборах главы Международной федерации футбола (ФИФА), стал жертвой заговора чиновников ФИФА, сознательно передавших правоохранительным органам сведения о выплаченных ему со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков. Французская газета "Монд" опубликовала итоги проведенного ей расследования в среду, сообщает ТАСС.
Платеж, который стал основанием для отстранения француза от футбола, был осуществлен в 2011 году с санкции Йозефа Блаттера, бывшего на тот момент президентом ФИФА. Скандал, касающийся финансовых отношений Платини и Блаттера, разгорелся в октябре 2015 года. По сведениям швейцарской прокуратуры, сумма была переведена за работу, якобы проделанную французом для ФИФА в период с 1998 по 2002 год (в ту пору Платини являлся директором оргкомитета чемпионата мира - 1998, входил в исполкомы ФИФА и УЕФА). При этом никакого контракта, который хоть как-нибудь оправдывал перевод данной суммы, ни Платини, ни Блаттер не предоставили.
"Монд" выдвигает несколько версий заговора против Платини на основе опроса порядка 60 источников, которые поделились сведениями на условиях анонимности. Как утверждает издание, наиболее вероятным является версия о том, что близкий к Блаттеру человек получил о него документ о выполненном платеже и передал его полиции. По словам источника газеты, "Блаттер имел файл на каждого члена исполкома ФИФА, в том числе документ о совершенном Платини платеже, который в случае необходимости мог стать инструментом давления. Все эти файлы находились в его кабинете, и только Блаттер имел к ним доступ".
По официальной версии швейцарской прокуратуры, платеж был замечен после изучения документов, изъятых из штаб-квартиры ФИФА. Однако, как сообщает источник "Монд", документация ФИФА была на 18 терабайтах, поэтому сложно представить, что файл, подтверждающий платеж 2011 года, можно было легко идентифицировать среди тысяч. При этом человеком, который передал файл в правоохранительные органы, мог быть Марко Виллигер, занимавший на тот момент пост юридического директора ФИФА. Он был единственным чиновником ФИФА, который находился в тесном контакте с компанией "Куинн Эмануэль" (Quinn Emanuel), нанятой для проведения внутреннего расследования в организации после разразившегося коррупционного скандала.
"Этот адвокат очень близок к Блаттеру. Он по сути был хранителем тайны. Виллигер знал и знает очень много вещей", - утверждает источник.
Утверждается, что руководство ФИФА знало о платеже Платини, в том числе финансовый директор Маркус Каттнер, бывший генеральный секретарь Жером Вальке и Виллигер. "Люди говорили, что эта папка убьет Платини, - сказал один из бывших руководителей ФИФА анонимно. - Почти никто из ФИФА не любил Платини". "Дело не во внутреннем расследовании в ФИФА, - утверждает адвокат, близкий к ФИФА. - Швейцарский прокурор Лаубер получил информацию из другого источника, его предупредили".
Платеж, который стал основанием для отстранения француза от футбола, был осуществлен в 2011 году с санкции Йозефа Блаттера, бывшего на тот момент президентом ФИФА. Скандал, касающийся финансовых отношений Платини и Блаттера, разгорелся в октябре 2015 года. По сведениям швейцарской прокуратуры, сумма была переведена за работу, якобы проделанную французом для ФИФА в период с 1998 по 2002 год (в ту пору Платини являлся директором оргкомитета чемпионата мира - 1998, входил в исполкомы ФИФА и УЕФА). При этом никакого контракта, который хоть как-нибудь оправдывал перевод данной суммы, ни Платини, ни Блаттер не предоставили.
"Монд" выдвигает несколько версий заговора против Платини на основе опроса порядка 60 источников, которые поделились сведениями на условиях анонимности. Как утверждает издание, наиболее вероятным является версия о том, что близкий к Блаттеру человек получил о него документ о выполненном платеже и передал его полиции. По словам источника газеты, "Блаттер имел файл на каждого члена исполкома ФИФА, в том числе документ о совершенном Платини платеже, который в случае необходимости мог стать инструментом давления. Все эти файлы находились в его кабинете, и только Блаттер имел к ним доступ".
По официальной версии швейцарской прокуратуры, платеж был замечен после изучения документов, изъятых из штаб-квартиры ФИФА. Однако, как сообщает источник "Монд", документация ФИФА была на 18 терабайтах, поэтому сложно представить, что файл, подтверждающий платеж 2011 года, можно было легко идентифицировать среди тысяч. При этом человеком, который передал файл в правоохранительные органы, мог быть Марко Виллигер, занимавший на тот момент пост юридического директора ФИФА. Он был единственным чиновником ФИФА, который находился в тесном контакте с компанией "Куинн Эмануэль" (Quinn Emanuel), нанятой для проведения внутреннего расследования в организации после разразившегося коррупционного скандала.
"Этот адвокат очень близок к Блаттеру. Он по сути был хранителем тайны. Виллигер знал и знает очень много вещей", - утверждает источник.
Утверждается, что руководство ФИФА знало о платеже Платини, в том числе финансовый директор Маркус Каттнер, бывший генеральный секретарь Жером Вальке и Виллигер. "Люди говорили, что эта папка убьет Платини, - сказал один из бывших руководителей ФИФА анонимно. - Почти никто из ФИФА не любил Платини". "Дело не во внутреннем расследовании в ФИФА, - утверждает адвокат, близкий к ФИФА. - Швейцарский прокурор Лаубер получил информацию из другого источника, его предупредили".
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