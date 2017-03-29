Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии

Капитан сборной Голландии Арьен Роббен заявил, что он и Уэсли Снейдер должны принять участие в выборе следующего главного тренера сборной Голландии.



"Мы вызывались в сборную последние 14 лет и сказали Королевского футбольного союза, что хотим быть частью процесса выбора тренера. У нас накопился определенный опыт работы с тренерами, и мы знаем, что нужно этой команде", — цитирует Роббена Kick Off.