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Алексей Гасилин восстановился после травмы и может помочь "Амкару" в матче с "Тереком"
Форвард пермского "Амкара" Алексей Гасилин восстановился после повреждения и сможет сыграть в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским "Тереком", участие в этой встрече болгарского защитника уральцев Петара Занева остается под вопросом, заявил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров.
"Гасилин восстановился, готовится в общей группе без ограничений и сможет сыграть с "Тереком". По Заневу пока говорить трудно, его участие в матче (с "Тереком") под вопросом, - сказал Владимиров. – Также травмы были у (Александара) Мильковича и (Сергея) Балановича, но они уже принимают активное участие в тренировках".
"Гасилин восстановился, готовится в общей группе без ограничений и сможет сыграть с "Тереком". По Заневу пока говорить трудно, его участие в матче (с "Тереком") под вопросом, - сказал Владимиров. – Также травмы были у (Александара) Мильковича и (Сергея) Балановича, но они уже принимают активное участие в тренировках".
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