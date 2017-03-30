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"Андерлехт" продлил контракт с Лукашем Теодорчиком

"Андерлехт" продлил контракт со своим нападающим Лукашем Теодорчиком, информирует официальный сайт бельгийского клуба.

Новое соглашение 25-летнего поляка рассчитано до 2020 года.
Теги: Андерлехт
Сегодня, 19:02
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