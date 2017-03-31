Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (2)
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (2)
Вчера 22:22
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Вчера 22:04
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Вчера 22:03
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Вчера 21:38
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (33)
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (33)
Вчера 20:29
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (7)
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (7)
Вчера 20:16
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Вчера 19:44
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (8)
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (8)
Вчера 18:47
Жозе Моуринью: я категорически против товарищеских матчей (3)
Жозе Моуринью: я категорически против товарищеских матчей (3)
Роман Широков и Евгений Алдонин выступят на международном любительском турнире
Бывшие футболисты сборной России Роман Широков, Евгений Алдонин, Алексей Медведев и Денис Колодин примут участие в международном турнире по массовому футболу в формате "8 на 8" "Континентальная футбольная лига". Турнир пройдет с 5 по 9 мая в Москве на стадионе "Сетунь Парк", что на территории ЛД "Крылья Советов".
Это будет уже второй розыгрыш КФЛ. Год назад золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга "Золотой", вторым стал московский АФК "Портер", за который выступал Медведев, а столичные ФК "Барс" с Сергеем Фаустовым (экс-"Ростов"), Эриком Корчагиным (экс-"Динамо" и "Торпедо") и Валерием Лихобабенко (экс-"Анжи") и ЦДКА с Алдониным получили бронзовые медали, уступив в полуфиналах.
В этом году уже подтвердили своё участие коллективы из Туниса (5 команд), Ливии (2 команды), Сенегала, Италии, Греции, Казахстана (3 команды), Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Луганска и Донецка. Кроме того, в Москву прибудут команды со всех уголков России, вплоть до Дальнего Востока.
В преддверии турнира, 4 мая, любительская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Туниса и Ливии в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в июне 2017 года в Тунисе.
Ожидается, что помимо футболистов, поигравших в элитном дивизионе российского футбола, в Континентальной футбольной лиге выступят и звёзды мирового уровня, чьи имена пока не сообщаются.
Чемпионат
Это будет уже второй розыгрыш КФЛ. Год назад золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга "Золотой", вторым стал московский АФК "Портер", за который выступал Медведев, а столичные ФК "Барс" с Сергеем Фаустовым (экс-"Ростов"), Эриком Корчагиным (экс-"Динамо" и "Торпедо") и Валерием Лихобабенко (экс-"Анжи") и ЦДКА с Алдониным получили бронзовые медали, уступив в полуфиналах.
В этом году уже подтвердили своё участие коллективы из Туниса (5 команд), Ливии (2 команды), Сенегала, Италии, Греции, Казахстана (3 команды), Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Луганска и Донецка. Кроме того, в Москву прибудут команды со всех уголков России, вплоть до Дальнего Востока.
В преддверии турнира, 4 мая, любительская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Туниса и Ливии в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в июне 2017 года в Тунисе.
Ожидается, что помимо футболистов, поигравших в элитном дивизионе российского футбола, в Континентальной футбольной лиге выступят и звёзды мирового уровня, чьи имена пока не сообщаются.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.