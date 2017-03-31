Роман Широков и Евгений Алдонин выступят на международном любительском турнире

Бывшие футболисты сборной России Роман Широков, Евгений Алдонин, Алексей Медведев и Денис Колодин примут участие в международном турнире по массовому футболу в формате "8 на 8" "Континентальная футбольная лига". Турнир пройдет с 5 по 9 мая в Москве на стадионе "Сетунь Парк", что на территории ЛД "Крылья Советов".Это будет уже второй розыгрыш КФЛ. Год назад золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга "Золотой", вторым стал московский АФК "Портер", за который выступал Медведев, а столичные ФК "Барс" с Сергеем Фаустовым (экс-"Ростов"), Эриком Корчагиным (экс-"Динамо" и "Торпедо") и Валерием Лихобабенко (экс-"Анжи") и ЦДКА с Алдониным получили бронзовые медали, уступив в полуфиналах.В этом году уже подтвердили своё участие коллективы из Туниса (5 команд), Ливии (2 команды), Сенегала, Италии, Греции, Казахстана (3 команды), Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Луганска и Донецка. Кроме того, в Москву прибудут команды со всех уголков России, вплоть до Дальнего Востока.В преддверии турнира, 4 мая, любительская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Туниса и Ливии в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в июне 2017 года в Тунисе.Ожидается, что помимо футболистов, поигравших в элитном дивизионе российского футбола, в Континентальной футбольной лиге выступят и звёзды мирового уровня, чьи имена пока не сообщаются.