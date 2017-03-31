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Даниэл Старридж не сыграет с "Эвертоном"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэл Старридж пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", информирует официальный сайт клуба.

"Старридж не сыграет с "Эвертоном". Сейчас он занимается с тренером по реабилитации", - сказал наставник ливерпульской команды Юрген Клопп.
Теги: Старридж Ливерпуль Эвертон
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 17:14) #
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Регистрация: 31.03.2017
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