Даниэл Старридж не сыграет с "Эвертоном"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэл Старридж пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", информирует официальный сайт клуба.



"Старридж не сыграет с "Эвертоном". Сейчас он занимается с тренером по реабилитации", - сказал наставник ливерпульской команды Юрген Клопп.