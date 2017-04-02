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Гаджи Гаджиев: мы не дали "Тереку" создать какие-то серьёзные моменты
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфир телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Тереком" (1:1) в 21-м туре РФПЛ.
"Игра в обороне не развалилась после пропущенного мяча. Мы не дали сопернику создать какие-то серьёзные моменты. Как и соперник не дал сделать этого нам. Развалилась игра с точки зрения созидания. Эмоции стали захлёстывать. Особенно это стало видно во втором тайме. Мне кажется, гол был вратарским. Но это бывает со всем голкиперами и командами. Эмоциональный спад произошёл, но это не столько меня беспокоит, как то, как мы играли во втором тайме. Мне кажется, мы непрофессионально действовали во многих ситуациях. Надо уметь управлять эмоциями в сложных ситуациях. Мы гораздо лучше можем играть. Что и показывали в первой части первого тайма. Физическом состояние позволяло биться бороться, а эмоциональное не позволяло играть конструктивно", - сказал Гаджиев.
"Игра в обороне не развалилась после пропущенного мяча. Мы не дали сопернику создать какие-то серьёзные моменты. Как и соперник не дал сделать этого нам. Развалилась игра с точки зрения созидания. Эмоции стали захлёстывать. Особенно это стало видно во втором тайме. Мне кажется, гол был вратарским. Но это бывает со всем голкиперами и командами. Эмоциональный спад произошёл, но это не столько меня беспокоит, как то, как мы играли во втором тайме. Мне кажется, мы непрофессионально действовали во многих ситуациях. Надо уметь управлять эмоциями в сложных ситуациях. Мы гораздо лучше можем играть. Что и показывали в первой части первого тайма. Физическом состояние позволяло биться бороться, а эмоциональное не позволяло играть конструктивно", - сказал Гаджиев.
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