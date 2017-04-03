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Александр Бубнов: "Спартак" не может позволить себе терять очки в игре с "Оренбургом"
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РФПЛ, в котором сыграют "Спартак" и "Оренбург".
"Нужно учитывать, что "Спартак" отправлял в сборные 10 человек – больше всех из команд РФПЛ, а "Оренбург" целенаправленно фактически в полном составе готовился к этой игре. Для красно-белых важно как можно быстрее вскрыть эшелонированную оборону, которую непременно выстроит "Оренбург".
Важно не допустить недооценки, "Спартак" должен играть от ножа оставшиеся 10 игр. Затем красно-белым предстоят матчи с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом" – везде можно потерять очки, поэтому терять очки в игре с аутсайдером москвичи не могут себе позволить, иначе могут нагнать. Ставлю на победу "Спартака" со счетом 2:0, но опять же, думаю, что будет непросто.
Каррера пробовал схему тремя центральными защитниками в матче с "Црвеной звездой"? Это означает, что он может в любой момент ее использовать по ходу матча, хотя я не думаю, что он будет делать это с "Оренбургом", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Нужно учитывать, что "Спартак" отправлял в сборные 10 человек – больше всех из команд РФПЛ, а "Оренбург" целенаправленно фактически в полном составе готовился к этой игре. Для красно-белых важно как можно быстрее вскрыть эшелонированную оборону, которую непременно выстроит "Оренбург".
Важно не допустить недооценки, "Спартак" должен играть от ножа оставшиеся 10 игр. Затем красно-белым предстоят матчи с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом" – везде можно потерять очки, поэтому терять очки в игре с аутсайдером москвичи не могут себе позволить, иначе могут нагнать. Ставлю на победу "Спартака" со счетом 2:0, но опять же, думаю, что будет непросто.
Каррера пробовал схему тремя центральными защитниками в матче с "Црвеной звездой"? Это означает, что он может в любой момент ее использовать по ходу матча, хотя я не думаю, что он будет делать это с "Оренбургом", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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