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Александр Бубнов: "Спартак" не может позволить себе терять очки в игре с "Оренбургом"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РФПЛ, в котором сыграют "Спартак" и "Оренбург".

"Нужно учитывать, что "Спартак" отправлял в сборные 10 человек – больше всех из команд РФПЛ, а "Оренбург" целенаправленно фактически в полном составе готовился к этой игре. Для красно-белых важно как можно быстрее вскрыть эшелонированную оборону, которую непременно выстроит "Оренбург".

Важно не допустить недооценки, "Спартак" должен играть от ножа оставшиеся 10 игр. Затем красно-белым предстоят матчи с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом" – везде можно потерять очки, поэтому терять очки в игре с аутсайдером москвичи не могут себе позволить, иначе могут нагнать. Ставлю на победу "Спартака" со счетом 2:0, но опять же, думаю, что будет непросто.

Каррера пробовал схему тремя центральными защитниками в матче с "Црвеной звездой"? Это означает, что он может в любой момент ее использовать по ходу матча, хотя я не думаю, что он будет делать это с "Оренбургом", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Оренбург
Сегодня, 10:49
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4
(2)
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:03) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас трудно будет всем с командами, которые борются за выживание! Вчера Крылья огрызнулись таки серьезно, особенно с середины второго тайма...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (1)

Конечно, если 14 команду чр не обыгрывать, какое чемпионство может быть
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: ww
А все-таки удивительно- почему в понедельник и два матча, интересных два матча, практически накладываются???
Почему так сделали!?

Кому интересен Спартак-Оренбург? только болельщикам данных команд, для остальных с точки зрения статистики.


Ростов-Краснодар, действительно, интересный матч, второй тайм посмотрю.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: ww Белгород (Сегодня, 11:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вперед, Спартак, вперед, родной!

А все-таки удивительно- почему в понедельник и два матча, интересных два матча, практически накладываются???
Почему так сделали!?


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
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