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Александр Бубнов: "Спартак" выезжает за счет атаки, играет по бразильскому принципу
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о победе "Спартака" над "Оренбургом" (3:2) в матче премьер-лиги.
"Спартак" уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело - когда забиваешь и вырываешь матч, а другое - побеждать 2:0, пропустить дважды - и всё равно выиграть. "Спартак" сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.
Проблемы в обороне - как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у "Спартака" самое трудное впереди", - цитирует Бубнова "СпортFM".
"Спартак" уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело - когда забиваешь и вырываешь матч, а другое - побеждать 2:0, пропустить дважды - и всё равно выиграть. "Спартак" сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.
Проблемы в обороне - как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у "Спартака" самое трудное впереди", - цитирует Бубнова "СпортFM".
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