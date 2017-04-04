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Александр Бубнов: "Спартак" выезжает за счет атаки, играет по бразильскому принципу

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о победе "Спартака" над "Оренбургом" (3:2) в матче премьер-лиги.

"Спартак" уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело - когда забиваешь и вырываешь матч, а другое - побеждать 2:0, пропустить дважды - и всё равно выиграть. "Спартак" сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.

Проблемы в обороне - как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у "Спартака" самое трудное впереди", - цитирует Бубнова "СпортFM".
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 08:56
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22
(2)
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Цитата: Сибирячок
некоторые бараны с северо-запада пишут рогами о прухе

ты за какой клуб топишь в итоге?
Или ты "мульти"?
Не видел не одного поста про Сибирь?
Все про Спам: мы такие, мы сякие, мы лучшие, мы борцы, мы единоверцы, мы лбом на амбразуру
Да сдуетесь вы уже скоро, а осенью вернетесь на свое место, когда надо будет отстаивать честь страны в ЕК, что мы из года в год наблюдаем

Он "би" ...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!

У вас своего вазелина что-ли нет? Весь раскупили в пидере? Ну ладно, на вашем гостевом будет вам вазелин, бомжемразь.
Регистрация: 24.09.2008
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: utekay
Цитата: сектант
Цитата: Sewer 79
Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!

Вазелин для зенита заготовлен,спасибо за напоминание...Но советую самим мазаться заранее а то мы и без вазелина можем вас .....)))

Не о вазелине, а о корвалоле с валидолом побеспокойтесь...

Ну лучше уж с корвалолом во рту чем с вазелином на жопе...

Тебе видней...Не буду спорить wink


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: сектант
Цитата: Sewer 79
Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!

Вазелин для зенита заготовлен,спасибо за напоминание...Но советую самим мазаться заранее а то мы и без вазелина можем вас .....)))

Не о вазелине, а о корвалоле с валидолом побеспокойтесь...

Ну лучше уж с корвалолом во рту чем с вазелином на жопе...
Регистрация: 3.11.2016
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: Sewer 79
Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!

Вазелин для зенита заготовлен,спасибо за напоминание...Но советую самим мазаться заранее а то мы и без вазелина можем вас .....)))

Не о вазелине, а о корвалоле с валидолом побеспокойтесь...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Сибирячок
некоторые бараны с северо-запада пишут рогами о прухе

ты за какой клуб топишь в итоге?
Или ты "мульти"?
Не видел не одного поста про Сибирь?
Все про Спам: мы такие, мы сякие, мы лучшие, мы борцы, мы единоверцы, мы лбом на амбразуру
Да сдуетесь вы уже скоро, а осенью вернетесь на свое место, когда надо будет отстаивать честь страны в ЕК, что мы из года в год наблюдаем


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!

Вазелин для зенита заготовлен,спасибо за напоминание...Но советую самим мазаться заранее а то мы и без вазелина можем вас .....)))
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Следующий матч будет показательным для обеих команд
Регистрация: 5.09.2012
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • -2
  •  (2)

Спартак- молодцы!
Каррера все правильно сказал после матча, д. побеждать 3:0, а чуть не обосрались.
Готовьте вазелин к Зениту!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Вот давай конкретно. В чем была пруха?
В том что забили на 95 минуте?
Так и давили последние 20 минут постояннл.
Забили бы на 81 минуте.. ты бы тоже о прухе говорил?
А может поуха это то что Попович вчера забил гол, который в жизни никогда так несможет?
А может пруха это то что Оренбург в погоне за премиальными валялся на поле весь второй тайм?
Эксперт ты диванный. Про тебя твой кумир Дзюба и говорил

Че ты общаешься с этим Тупорылым?
Это же тролль. Тупорылый тролль. Тупорылый потому что из Ебта-бурга.
Регистрация: 11.06.2016
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Тут некоторые бараны с северо-запада пишут рогами о прухе? Когда мозгов и глаз нет, в ход идут рога. Спартаку в этом сезоне чудовищно не везёт с реализацией, с пенальти, с травмами. С чем только можно. Правда, всё это компенсируется дикой жаждой борьбы, харизмой Карреры и верой в то, что лбом можно пробить и каменную стену. И ведь, сцуки, пробивают.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Конда так выигрывает Зенит - воля к победе и тренерский гений цыгана.
Когда выигрывает Спартак - отскок.
Маладцы.
Помните матч в Израиле. Оооой сколько было восторгов. Какая воля, какой несгибаемый питерский характер.
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Саня1589 (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)

спартак с отскоком. вести 2:0 и на 96 минуте забить 3, чтобы победить - это отскок, но 3 очка не пахнут, остальные "аналитики" лучше бы молчали...
Регистрация: 27.01.2017
№9 Написал: Батька (Сегодня, 09:48) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: utekay
а у Спартака полоса какой то нереальной прухи

какая пруха ? ты о чем ? о перекладинах, промахах с 5 метров ... или с голов в ворота Спартака с дальних ударов и рикошетов ??
Тут просто работа до конца, бьются ребята !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (1)

Что значит, Спартак на первом месте, из за плохой игры соперников? несогласен, 48 очков в 21 игре, разве это плохой график? или может вообще все команды играют плохо? так не бывает. Так можно говорить про любой чемпионат в любом году, лидер идёт на первом месте, потому что плохо играют конкуренты) Аналитега высшего уровня
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
"Бразильский принцип" это мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете...а у спартачка полоса какой то нереальной прухи...причем тут вообще принципы, Бубнов керню порет как всегда

Вот давай конкретно. В чем была пруха?
В том что забили на 95 минуте?
Так и давили последние 20 минут постояннл.
Забили бы на 81 минуте.. ты бы тоже о прухе говорил?
А может поуха это то что Попович вчера забил гол, который в жизни никогда так несможет?
А может пруха это то что Оренбург в погоне за премиальными валялся на поле весь второй тайм?
Эксперт ты диванный. Про тебя твой кумир Дзюба и говорил
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
irv,

внимательно посмотри на ютубе моменты.. всё перед собой..из за этого и пожар..школы полный 0.....реакция для воротчика, это пол дела.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:36) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
"Бразильский принцип" это мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете...а у спартачка полоса какой то нереальной прухи...причем тут вообще принципы, Бубнов керню порет как всегда

А по мне так прухи никакой не было вчера,наоборот запорото несколько 100 %моментов,перекладина Самедова +первый гол Оренбурга был довольно случаен...попал так попал!из 100 может раз так залетит у него...по поводу бразильской тактики я конечно не согласен,но то чтоиу команды есть характер это немаловажно в современном футболе.Вспомните прошлогодний цска.так же на зубах вырывал матчи в концовке...то 1:0 то 2:1...и чемпион!
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:31) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Бразильский принцип" это мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете...а у спартачка полоса какой то нереальной прухи...причем тут вообще принципы, Бубнов керню порет как всегда


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: МАРТ
а съезжает за счёт Реброва....


психопат не моргающий...Поляк такой же в воротах был.

ерунду пишешь. Ребров нормально играет, не супер, но нормально.
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать у ЦСКА и Зенита матчи легче!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:59) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а съезжает за счёт Реброва....


психопат не моргающий...Поляк такой же в воротах был.

"любители" криворукого минусуют...из за него ещё хапнем горя..по полной.
Регистрация: 6.09.2013
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