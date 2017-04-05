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"Шапекоэнсе" победил в первом матче за Суперкубок Южной Америки

Бразильский "Шапекоэнсе" на своем поле одержал победу над колумбийский "Атлетико Насьональ" в первом матче за Суперкубок Южной Америки.

В составе хозяев голами отметились Рейналдо, реализовавший пенальти, и Луис Отавио. У «Атлетико Насьональ» единственный мяч забил Макнельи Торрес.

Суперкубок Южной Америки. Первый матч

"Шапекоэнсе" - "Атлетико Насьональ" - 2:1

Голы: Рейналдо, 24, пен (1:0), Торрес, 59 (1:1), Луис Отавио, 74 (2:1).

Ответный матч состоится в Медельине 11 мая.

Газета.ru
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 09:40
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