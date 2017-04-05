"Шапекоэнсе" победил в первом матче за Суперкубок Южной Америки

Бразильский "Шапекоэнсе" на своем поле одержал победу над колумбийский "Атлетико Насьональ" в первом матче за Суперкубок Южной Америки.В составе хозяев голами отметились Рейналдо, реализовавший пенальти, и Луис Отавио. У «Атлетико Насьональ» единственный мяч забил Макнельи Торрес.Суперкубок Южной Америки. Первый матчГолы: Рейналдо, 24, пен (1:0), Торрес, 59 (1:1), Луис Отавио, 74 (2:1).Ответный матч состоится в Медельине 11 мая.