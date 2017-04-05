Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (1)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (1)
03:16
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (2)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (2)
02:03
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
"Шапекоэнсе" победил в первом матче за Суперкубок Южной Америки
Бразильский "Шапекоэнсе" на своем поле одержал победу над колумбийский "Атлетико Насьональ" в первом матче за Суперкубок Южной Америки.
В составе хозяев голами отметились Рейналдо, реализовавший пенальти, и Луис Отавио. У «Атлетико Насьональ» единственный мяч забил Макнельи Торрес.
Суперкубок Южной Америки. Первый матч
"Шапекоэнсе" - "Атлетико Насьональ" - 2:1
Голы: Рейналдо, 24, пен (1:0), Торрес, 59 (1:1), Луис Отавио, 74 (2:1).
Ответный матч состоится в Медельине 11 мая.
Газета.ru
В составе хозяев голами отметились Рейналдо, реализовавший пенальти, и Луис Отавио. У «Атлетико Насьональ» единственный мяч забил Макнельи Торрес.
Суперкубок Южной Америки. Первый матч
"Шапекоэнсе" - "Атлетико Насьональ" - 2:1
Голы: Рейналдо, 24, пен (1:0), Торрес, 59 (1:1), Луис Отавио, 74 (2:1).
Ответный матч состоится в Медельине 11 мая.
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.