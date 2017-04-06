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Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео)

Главный тренер "Сьона" Петер Цейдлер после полуфинального матча Кубка Швейцарии против "Люцерна" (0:0, 6:5 по пенальти) рассказал о реакции фанатов на игру голкипера Антона Митрюшкина, который отразил два удара в серии послематчевых пенальти.

"Болельщики "Сьона" после этой серии пенальти сказали мне, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы. Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив", - заявил Цейдлер.



СЭ
Теги: Сьон Митрюшкин
Сегодня, 10:56
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14
(3)
№14 Написал: Лидер (Сегодня, 11:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Нет. Продали.

А у нас отданые в аренду - в аренде дурака валяют, потому и продали. Фигня, если купим втрое дороже - тфу, зато хорошего вратаря.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: maradona72
Нет. Продали. Но вроде как Спартак в приоритете, если кто-то из РПЛ захочет купить его обратно в Россию.

Это будет очень дорого - как с Рохо. Но парень молодец. Я ж говорил - новый Дасаев.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:40) #
  • -1
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online

Цитата: капля никотина
Он в аренде надеюсь?

Нет. Продали. Но вроде как Спартак в приоритете, если кто-то из РПЛ захочет купить его обратно в Россию.
Вообщем, кто захочет его купить в РПЛ , то должен в первую очередь отчмокать у Федуна.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец земляк)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:36) #
  • 0
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Он в аренде надеюсь?
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:36) #
  • +2
  •  (2)

Красавец ..Сложные мячи вытащил
Регистрация: 29.03.2013
№8 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший кипер, спору нет и что поехал в европу, пусть и не в топ чемпионат, лишь уважение ему добавляет
Регистрация: 5.09.2012
№7 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Митрюшкин чем-то на Ноера похож) хорошо потащил, хорошая смена наследнику растет


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +4
  •  (6)
online

Очень рад за Антона, пора подтягивать в первую сборную, молодец и красавчик,заиграть в другой стране в таком возрасте это дорого стоит ....удачи Парню.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (4)

Так и есть. И штанги не целует.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:21) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
вряд ли захочет вернуться на наши стадионы играть

И нечего ему здесь делать! Пусть парень играет, прогрессирует, а не сидит на зп с "правильным" паспортом! Побольше бы таких, глядишь и сборная подтянется!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Алания»
После таких полных стадионов восхищённых его игрой болельщиков он вряд ли захочет вернуться на наши стадионы играть, с матерщиной в его адрес, да и вообще любого игрока, при любом неудачном действии их, и правильно сделает.
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:14) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
не, надо признать, прямо мастерски вытянул пенали. они ни разу халявными не были.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:05) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Антон!Набирайся опыта!Удачи!
Регистрация: 6.02.2008
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