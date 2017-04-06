Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео)

Главный тренер "Сьона" Петер Цейдлер после полуфинального матча Кубка Швейцарии против "Люцерна" (0:0, 6:5 по пенальти) рассказал о реакции фанатов на игру голкипера Антона Митрюшкина, который отразил два удара в серии послематчевых пенальти."Болельщики "Сьона" после этой серии пенальти сказали мне, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы. Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив", - заявил Цейдлер.