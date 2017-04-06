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Гекдениз Карадениз: считаю, что мне повезло играть с Семаком в одной команде

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз высказался в пользу наставника "Уфы" Сергея Семака после поражения уфимцев от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России.

"Я очень горд за русских. Они выбрали тренера с чисто русским характером и знанием своего дела, и футбола. Я считаю себя счастливчиком, потому что играл с ним плечом к плечу", - написал турецкий футболист в Инстаграме.

Теги: Карадениз Семак
Сегодня, 14:22
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№1 Написал: katysoroka (Сегодня, 14:47) #
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Регистрация: 6.04.2017
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