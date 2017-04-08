Вадим Скрипченко: я проявил несдержанность к судьям, но меня возмутил эпизод с пенальти

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, который заработал удаление в домашнем матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2), дал свой комментарий и оценил работу арбитра Виталия Мешкова."Игра была хорошая и боевая. Была видна заряженность. Мы играли дома при своих болельщиках, статус хозяина поля способствовал тому, чтобы смело идти вперед и постараться выиграть этот матч.В первом тайме мы пропустили довольно легкие голы. Играя дома, пропускать два мяча и надеяться на победу можно, но надо на гол больше забивать. Мы хотели добиться победы, смело шли вперед. Не хватило забитого мяча.Я проявил несдержанность к судейской бригаде, но это объяснимо. Меня возмутил эпизод с назначением пенальти. Есть вопросы. Наверное, обсуждать судейство - не мое дело, у нас есть компетентные люди, которые разбираются. Но в домашних играх такие спорные моменты судить в пользу гостей… Непонятно", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".