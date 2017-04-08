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Джанни Бруно: пенальти в наши ворота не было, а в ворота "Амкара" – был, но судья решил иначе (видео)
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Джанни Бруно: пенальти в наши ворота не было, а в ворота "Амкара" – был, но судья решил иначе (видео)
Нападающий "Крыльев" Джанни Бруно в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Анне Шаймардановой посетовал на судейские решения после матча премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) и заявил, что его команда достойна остаться в высшем дивизионе.
– Сегодня «Крылья» играли в атакующий футбол, забили 2 гола. Вы всем довольны или что-то не устроило?
– Мы не можем быть довольны результатом. В нашей турнирной ситуации мы должны думать о том, как набрать максимум очков в каждом матче. Играли мы хорошо, показали командный дух, дважды отыгрались. Расстроились судейским решениям, потому что в наши ворота пенальти не было, а в ворота «Амкара» был, но арбитр оба эпизода решил иначе.
– Что ещё можно было предпринять для победы, несмотря на судейские решения?
– Нам вообще никогда не стоит думать о судействе во время игры. На поле всегда нужно полностью отдаваться для победы. Сейчас нам уже нужно думать об игре с «Анжи», готовиться, каждую тренировку проводить на максимуме и набирать очки в каждом матче, чтобы остаться в Премьер-лиге. Считаю, что наша команда не достойна вылета.
– Сейчас «Крылья» находятся в зоне прямого вылета. Команда ставит цель занять 12-е место и выше или будет считать спасением и попадание в стыковые матчи.
– Мы не думаем о стыковых матчах. Позиция, которую мы сейчас занимаем, никого не устраивает. Мы показываем довольно качественный футбол и не уступаем другим командам. Мы не должны думать о том, какое место мы займём в конце, должны думать о каждой конкретной игре. У нас в Самаре отличный стадион с болельщиками, которые нас поддерживают, мы достойны остаться в Премьер-лиге.
– Сегодня «Крылья» играли в атакующий футбол, забили 2 гола. Вы всем довольны или что-то не устроило?
– Мы не можем быть довольны результатом. В нашей турнирной ситуации мы должны думать о том, как набрать максимум очков в каждом матче. Играли мы хорошо, показали командный дух, дважды отыгрались. Расстроились судейским решениям, потому что в наши ворота пенальти не было, а в ворота «Амкара» был, но арбитр оба эпизода решил иначе.
– Что ещё можно было предпринять для победы, несмотря на судейские решения?
– Нам вообще никогда не стоит думать о судействе во время игры. На поле всегда нужно полностью отдаваться для победы. Сейчас нам уже нужно думать об игре с «Анжи», готовиться, каждую тренировку проводить на максимуме и набирать очки в каждом матче, чтобы остаться в Премьер-лиге. Считаю, что наша команда не достойна вылета.
– Сейчас «Крылья» находятся в зоне прямого вылета. Команда ставит цель занять 12-е место и выше или будет считать спасением и попадание в стыковые матчи.
– Мы не думаем о стыковых матчах. Позиция, которую мы сейчас занимаем, никого не устраивает. Мы показываем довольно качественный футбол и не уступаем другим командам. Мы не должны думать о том, какое место мы займём в конце, должны думать о каждой конкретной игре. У нас в Самаре отличный стадион с болельщиками, которые нас поддерживают, мы достойны остаться в Премьер-лиге.
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