Гол Радамеля Фалькао принес победу "Монако" над "Анже"

"Монако" на выезде справился с "Анже" в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Для команды Жардима Леонарду это уже 13-й матч без поражений.Чемпионат Франции. 32 турГолы: Фалькао, 61: Летелье, Мансо, Траоре, Тома, Сантамария (Суну, 81), Ндойе, Мангани, Капелле, Бериго (Бамба, 64), Дьедиу, Экамби (Пепе, 62): Субашич, Туре, Менди, Глик, Жемерсон , Фабиньо, Бакайоко, Дирар (Сидибе, 90), Силва (Лемар, 65), Фалькао (Моутинью, 83), ЖерменПредупреждения: Дирар, 77, Мангани, 77, Ндойе, 84.