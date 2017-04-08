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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Гол Радамеля Фалькао принес победу "Монако" над "Анже"
"Монако" на выезде справился с "Анже" в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Для команды Жардима Леонарду это уже 13-й матч без поражений.
Чемпионат Франции. 32 тур
"Анже" - "Монако" - 0:1
Голы: Фалькао, 61
"Анже": Летелье, Мансо, Траоре, Тома, Сантамария (Суну, 81), Ндойе, Мангани, Капелле, Бериго (Бамба, 64), Дьедиу, Экамби (Пепе, 62)
"Монако": Субашич, Туре, Менди, Глик, Жемерсон , Фабиньо, Бакайоко, Дирар (Сидибе, 90), Силва (Лемар, 65), Фалькао (Моутинью, 83), Жермен
Предупреждения: Дирар, 77, Мангани, 77, Ндойе, 84.
Чемпионат Франции. 32 тур
"Анже" - "Монако" - 0:1
Голы: Фалькао, 61
"Анже": Летелье, Мансо, Траоре, Тома, Сантамария (Суну, 81), Ндойе, Мангани, Капелле, Бериго (Бамба, 64), Дьедиу, Экамби (Пепе, 62)
"Монако": Субашич, Туре, Менди, Глик, Жемерсон , Фабиньо, Бакайоко, Дирар (Сидибе, 90), Силва (Лемар, 65), Фалькао (Моутинью, 83), Жермен
Предупреждения: Дирар, 77, Мангани, 77, Ндойе, 84.
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