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Ибрагим Цаллагов: к сожалению, остается надеяться на поражение "Спартака"

Защитник сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов дал свой комментарий по матчу с "Анжи" (1:1).

— В первом тайме у нас игра не получилось. Мы чересчур часто использовали длинные передачи и грешили неточностями. Во втором тайме мы собрались, но одна ошибка сбила нас с толку. Тем не менее, мы не опустили руки, продолжили играть, додавили и сравняли счет.

— Ключевым моментом стало удаление?

— Думаю, на протяжении всего матча были важные моменты: где-то нельзя было терять мяч, где-то нужно было точнее отдать пас. Из этих моментов и сложилась игра, а соответственно и результат.

— Теперь остается надеяться на поражение "Спартака"?

— К сожалению, да.

— Чего вы ожидаете от матча со "Спартаком"?

— Ничего особенного не ожидаю. Нам надо играть самим, а не надеяться на ошибки. Увы, так складывается, что теперь приходится на них рассчитывать.

ФК "Зенит"
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 22:15
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(4)
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 22:53) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ту ты команду выбрал парень . Гнилую. Жаль тебя. .
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нюхните болта joy


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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