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Ибрагим Цаллагов: к сожалению, остается надеяться на поражение "Спартака"
Защитник сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов дал свой комментарий по матчу с "Анжи" (1:1).
— В первом тайме у нас игра не получилось. Мы чересчур часто использовали длинные передачи и грешили неточностями. Во втором тайме мы собрались, но одна ошибка сбила нас с толку. Тем не менее, мы не опустили руки, продолжили играть, додавили и сравняли счет.
— Ключевым моментом стало удаление?
— Думаю, на протяжении всего матча были важные моменты: где-то нельзя было терять мяч, где-то нужно было точнее отдать пас. Из этих моментов и сложилась игра, а соответственно и результат.
— Теперь остается надеяться на поражение "Спартака"?
— К сожалению, да.
— Чего вы ожидаете от матча со "Спартаком"?
— Ничего особенного не ожидаю. Нам надо играть самим, а не надеяться на ошибки. Увы, так складывается, что теперь приходится на них рассчитывать.
ФК "Зенит"
— В первом тайме у нас игра не получилось. Мы чересчур часто использовали длинные передачи и грешили неточностями. Во втором тайме мы собрались, но одна ошибка сбила нас с толку. Тем не менее, мы не опустили руки, продолжили играть, додавили и сравняли счет.
— Ключевым моментом стало удаление?
— Думаю, на протяжении всего матча были важные моменты: где-то нельзя было терять мяч, где-то нужно было точнее отдать пас. Из этих моментов и сложилась игра, а соответственно и результат.
— Теперь остается надеяться на поражение "Спартака"?
— К сожалению, да.
— Чего вы ожидаете от матча со "Спартаком"?
— Ничего особенного не ожидаю. Нам надо играть самим, а не надеяться на ошибки. Увы, так складывается, что теперь приходится на них рассчитывать.
ФК "Зенит"
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