Ибрагим Цаллагов: к сожалению, остается надеяться на поражение "Спартака"

Защитник сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов дал свой комментарий по матчу с "Анжи" (1:1).— В первом тайме у нас игра не получилось. Мы чересчур часто использовали длинные передачи и грешили неточностями. Во втором тайме мы собрались, но одна ошибка сбила нас с толку. Тем не менее, мы не опустили руки, продолжили играть, додавили и сравняли счет.— Думаю, на протяжении всего матча были важные моменты: где-то нельзя было терять мяч, где-то нужно было точнее отдать пас. Из этих моментов и сложилась игра, а соответственно и результат.— К сожалению, да.— Ничего особенного не ожидаю. Нам надо играть самим, а не надеяться на ошибки. Увы, так складывается, что теперь приходится на них рассчитывать.