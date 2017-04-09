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Игорь Чугайнов: у "Ростова" - синдром второго сезона
Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча своей экс-команды в 22-м туре Премьер-Лиги против "Ростова" (0:0).
- О матче:
Честно говоря, не думаю, что эта игра была очень зрелищной для болельщиков. Было мало голевых моментов, обе команды боялись ошибиться. Соперники, хорошо зная друг друга, решили сосредоточиться на обороне ворот, поскольку понимали, что пропущенный мяч, скорее всего, приведёт к поражению.
- Об игре "Локомотива":
Команда вновь не показала какой-то яркой игры. Думаю, всё это из-за ряда факторов, один из которых - финал Кубка России. Этот турнир теперь стал приоритетным, там команда может завоевать трофей, а в чемпионате "Локо" подняться тяжело. Да, до зоны Лиги Европы немного очков, но когда ты думаешь об одном - тяжело сосредоточиться на другом.
Игра "Локомотива" по-прежнему не смотрится целостной. Креатива в атаке недостаточно для команды, которая может претендовать на реализацию высоких задач.
Если разбирать игру "Локомотива" в обороне - команда смотрится уверенно. Исключение - стандарты, но там, скорее, индивидуальные ошибки. Сегодня у "Ростова" был лишь один голевой момент, который упустил Ерохин. В остальном, москвичи не позволяли сопернику создавать что-то серьёзное у своих ворот. Но у Ерохина был очень хороший момент, в котором, как я думаю, игрок сборной России хотя бы по воротам должен попадать.
- О безголевой серии "Ростова":
У "Ростова" - синдром второго сезона. Из середнячка ты превращаешься в топовую команду внутреннего чемпионата. В прошлом году ростовчане стали вице-чемпионами, здорово проявили себя в еврокубках, и теперь даже команды статуса "Локомотива" относятся к ним с повышенным вниманием и настроем. И оборону таких соперников вскрывать становится куда тяжелее. Да и вся игра "Ростова" построена на контратаках, игре "вторым номером". Соперники эту схему уже изучили и не позволяют "Ростову" играть в излюбленной манере, отсюда и различные проблемы. Кроме того, на примере "Ростова" большое количество клубов чемпионата России стало играть в три центральных защитника, что осложняет жизнь ещё заметнее.
- О финале Кубка России "Локомотив" - "Урал":
Считаю, что "железнодорожники" являются очевидными фаворитами финала Кубка страны. В решающей игре кубкового турнира всё отходит на второй план. Один матч - один победитель. У "Локомотива" состав заметно более опытный, заметно более сбалансированный. Исходя из этого, думаю, "Локомотив" вновь станет победителем национального Кубка.
- О матче:
Честно говоря, не думаю, что эта игра была очень зрелищной для болельщиков. Было мало голевых моментов, обе команды боялись ошибиться. Соперники, хорошо зная друг друга, решили сосредоточиться на обороне ворот, поскольку понимали, что пропущенный мяч, скорее всего, приведёт к поражению.
- Об игре "Локомотива":
Команда вновь не показала какой-то яркой игры. Думаю, всё это из-за ряда факторов, один из которых - финал Кубка России. Этот турнир теперь стал приоритетным, там команда может завоевать трофей, а в чемпионате "Локо" подняться тяжело. Да, до зоны Лиги Европы немного очков, но когда ты думаешь об одном - тяжело сосредоточиться на другом.
Игра "Локомотива" по-прежнему не смотрится целостной. Креатива в атаке недостаточно для команды, которая может претендовать на реализацию высоких задач.
Если разбирать игру "Локомотива" в обороне - команда смотрится уверенно. Исключение - стандарты, но там, скорее, индивидуальные ошибки. Сегодня у "Ростова" был лишь один голевой момент, который упустил Ерохин. В остальном, москвичи не позволяли сопернику создавать что-то серьёзное у своих ворот. Но у Ерохина был очень хороший момент, в котором, как я думаю, игрок сборной России хотя бы по воротам должен попадать.
- О безголевой серии "Ростова":
У "Ростова" - синдром второго сезона. Из середнячка ты превращаешься в топовую команду внутреннего чемпионата. В прошлом году ростовчане стали вице-чемпионами, здорово проявили себя в еврокубках, и теперь даже команды статуса "Локомотива" относятся к ним с повышенным вниманием и настроем. И оборону таких соперников вскрывать становится куда тяжелее. Да и вся игра "Ростова" построена на контратаках, игре "вторым номером". Соперники эту схему уже изучили и не позволяют "Ростову" играть в излюбленной манере, отсюда и различные проблемы. Кроме того, на примере "Ростова" большое количество клубов чемпионата России стало играть в три центральных защитника, что осложняет жизнь ещё заметнее.
- О финале Кубка России "Локомотив" - "Урал":
Считаю, что "железнодорожники" являются очевидными фаворитами финала Кубка страны. В решающей игре кубкового турнира всё отходит на второй план. Один матч - один победитель. У "Локомотива" состав заметно более опытный, заметно более сбалансированный. Исходя из этого, думаю, "Локомотив" вновь станет победителем национального Кубка.
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