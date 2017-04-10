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Геннадий Крапивка: "Кубань-1928"? На заборе тоже пишут. Это бред полный

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка прояснил ситуацию в клубе.

Ранее сообщалось, что в администрации края решили создать клуб "Кубань-1928", который заменит не прошедшую лицензирование "Кубань" и будет выступать в ПФЛ.

"На заборе тоже пишут, это не соответствует действительности, бред полный. Очередная война против нас. Не знаю, откуда это вообще берется, в какой голове рождается.

У меня только одна мысль – команда дает результат, и ее хоть как-то пытаются колыхнуть; нам бы хотелось продолжить выступления в ФНЛ и в следующем году выйти в РФПЛ. Это идеальное развитие событий", – цитирует Крапивку ТАСС.
Теги: Кубань Крапивка
Сегодня, 12:36
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