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СМИ: "Реал" претендует на Н'Голо Канте

"Реал" может усилиться полузащитником "Челси" Н'Голо Канте, передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что за 26-летнего француза "сливочные" готовы выложить более €50 млн.
Теги: Реал Канте
Сегодня, 12:43
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