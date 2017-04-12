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Президент "Лиона": мы отказались отпускать Ляказетта за 40 млн евро

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал, что клуб отказался продавать нападающего Александра Ляказетта за 40 миллионов евро.

"Мы отклонили предложение в 40 млн евро за Ляказетта. Я слышал, что "Реал" собирается заплатить за Гризманна 100 млн евро. Вот ближе к этой сумме мы и ориентируемся", - цитирует Ола Get Football News France.
Теги: Ляказетт Лион
Сегодня, 22:18
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