Президент "Лиона": мы отказались отпускать Ляказетта за 40 млн евро

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал, что клуб отказался продавать нападающего Александра Ляказетта за 40 миллионов евро."Мы отклонили предложение в 40 млн евро за Ляказетта. Я слышал, что "Реал" собирается заплатить за Гризманна 100 млн евро. Вот ближе к этой сумме мы и ориентируемся", - цитирует Ола Get Football News France.