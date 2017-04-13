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Александр Мостовой: при нормальном тренере "Зенит" должен был быть чемпионом
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу того, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу может быть уволен, в случае неудачи в игре со "Спартаком".
"Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал.
Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере "Зенит" должен был быть чемпионом в этом году.
Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в "Спартак" неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте.
Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
"Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал.
Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере "Зенит" должен был быть чемпионом в этом году.
Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в "Спартак" неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте.
Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
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