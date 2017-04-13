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Александр Мостовой: при нормальном тренере "Зенит" должен был быть чемпионом

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу того, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу может быть уволен, в случае неудачи в игре со "Спартаком".

"Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал.

Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере "Зенит" должен был быть чемпионом в этом году.

Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в "Спартак" неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте.

Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
Теги: Мостовой Зенит
Сегодня, 14:57
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№2 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 15:12) #
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При нормальном тренере...
Вот интересно, откуда он взял, что может хамить человеку, который ему в отцы годится. Что за жлобство?
С этим интернетом люди совсем берега потеряли.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы следующим у них был Радимов. То-то бы похохотали, он же до сих пор правила выучить не может


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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