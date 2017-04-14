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Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1), проходившем в Мюнхене, португалец оформил дубль, став первым игроком в истории футбола, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 15:29
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