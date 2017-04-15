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Александр Мостовой: Дзюба всегда отличался "острым" языком

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу слов нападающего "Зенита" Артема Дзюбы об адекватных болельщиках красно-белых и "сектантах".

"Артем всегда отличался "острым" языком, но кому-то это может и нравиться. В принципе, Дзюба не сказал ничего плохого, просто все смотрят на вещи по-разному.

Не думаю, что это кого-то обидело, по крайней мере меня. Самое главное - чтобы не было споров и всяких оскорблений, хотя и это я допускаю, потому что мы говорим о футболе. На поле можно сломать друг другу ноги, а потом сидеть и пить пиво в раздевалке", - передает слова Мостового "Советский спорт".
Теги: Мостовой Дзюба Спартак
Сегодня, 12:55
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3
(1)
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
... и тупым мозгом.

У кого что болит, тот о том и говорит.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:18) #
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  •  (3)

Это не острота,а дерьмо на языке.Увидите,что будет он говорить о Зените,когда придет хороший тренер и посадит его на лавку.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
... и тупым мозгом.
Регистрация: 14.03.2010
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